شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف تفاصيل مبادرة رعاية أوائل الثانوية العامة بالدراسات المتخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل مبادرة منح المتفوقين بالثانوية العامة، موضحة أنه حرصا على مواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلوميات ورعاية مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والسعي نحو توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، يتم دعم الطلاب المتفوقين لدخول كليات متميزة.

وأكدت الوزارة، أن هناك مبادرة رئاسية لرعاية أوائل الثانوية العامة في الدراسات المتخصصة بجامعة مصر المعلوماتية لتقديم منحة دراسية لـ20 طالبا من المتفوقين للالتحاق بجامعة مصر المعلوماتية، مشيرة إلى أن شروط المبادرة، عبارة عن الاستمرار في التفوق الدراسي خلال السنوات الدراسية بالجامعة وتقوم وزارة الاتصالات بتدبير تكلفة المنحة بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على صورة الالتزام بالتوزيع المنح جغرافيا، مع الاقتصار على طلاب المدارس الحكومية.