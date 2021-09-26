شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرعاية الصحية: نسعى لتقديم خدمات للمواطنين وفق معايير الجودة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مشروع التأمين الصحي بالإسماعيلية، لمتابعة الموقف التنفيذي لسير العمل على أرض الواقع، بأعلى معايير الجودة.

وزار الدكتور أحمد السبكى أقسام الداخلي والعيادات الخارجية والعناية المركزة بمجمع الإسماعيلية الطبي، وقام باستطلاع آراء المرضى حول الخدمات الطبية المقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، ضرورة تفعيل النظام الإلكتروني المميكن وآلية سير العمل به داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية، مشددا على تذليل كافة التحديات أمام المنتفعين، تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخدمة الطبية اللائقة لكافة المنتفعين بالمنظومة، مؤكدًا أن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورؤيتها التي ترتكز على تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة العالمية لكافة المواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي: أن هدف الزيارات الميدانية هو ضمان انضباط وجودة سير العمل على أرض الواقع وتحقيق رضاء العاملين والمتعاملين مع الهيئة، والاطمئنان على انضباط وجودة سير العمل على أرض الواقع بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، والتأكد من جاهزية وكفاءة المنشأة وتوافر كافة المستلزمات والأدوية بها، إضافة إلى تحفيز القوى البشرية على القيام بعملهم، ومعرفة التحديات التي قد تواجههم، وذلك بما يضمن تلبية احتياجاتهم علاوة على ضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية المتكاملة لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق رضاء العاملين والمتعاملين مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وخدماتها الصحية.

ووجه السبكي كافة العاملين ورؤساء الأقسام داخل المجمع، بضرورة متابعة جاهزية الأقسام وتوافر مخزون من المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن مجمع الإسماعيلية الطبي صرح طبي، مقام على مساحة 71.400 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 354 سرير داخلي وطوارئ ورعاية وإفاقة، قسطرة القلب، بالإضافة إلى 16سريرا للعمليات وللولادة الطبيعي، فيما يخدم المجمع جميع أهالي محافظة الإسماعيلية البالغ عددهم 1.400مليون مواطن.