مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل النيران مع الشرطة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

لقي عنصرين إجراميين شديدي الخطورة مصرعهما، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالجيزة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أفادت قيام إثنين من العناصر الإجرامية أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط وسبق اتهامه في قضيتي "قتل - سلاح "، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 جنايات بالسجن المؤبد في قضايا "استعمال قوة وسلاح ناري وشروع في قتل" ومطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا "قتل وسلاح"، والآخر مقيم بذات الناحية والمطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا "قتل وسلاح") بحيازة أسلحة نارية وذخائر لفرض السيطرة واستعراض القوة متخذين من قطعة أرض كائنة بمنطقة الكيلو 30 طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي ولدى استشعارهما بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم فبادلته بالمثل، وتمكنت من السيطرة على الموقف، مما أسفر عن مصرعهما وعُثر بجوارهما على 2 بندقية و2 قنبلة يدوية و9 خزينة متنوعة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذلك سيارة ملاكي "جاري فحصها".

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة وحائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.