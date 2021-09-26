ضبط 4 أشخاص بحوزتهم عملات محلية وأجنبية بقصد الإتجار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص "اثنين منهم معلومات جنائية"، أثناء استقلالهم سيارة ملاكي قيادة أحدهم وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية) بقصد الإتجار.

بمواجهة المتهمين أقروا بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، واتفاقهم على التقابل لتبديل المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم، وأضاف إثنين من المتهمين باتفاقهما مع الآخران على تبديل المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من العملة الأجنبية للعملة الوطنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.