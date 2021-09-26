"هند" تطلب الخلع: "جوزي بيشربني مخدر.. وبيجيب ستات الشقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت "هند. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها: "زوجي يضع لي المنوم في العصير علشان يخوني".

وقالت "هند"، 32 سنة، في دعواها رقم 1740 سنة 2021، إنها تزوجت منذ سنة ونصف من "م. ع"، 35 سنة محامٍ، واكتشفت مع الوقت أن علاقاته النسائية متعددة "كنت اعتقد أن له صديقات على مواقع التواصل الاجتماعي فقط ولن اتخيل أنه بيخوني و في بيتي".

وأضافت الزوجة: "زوجي كان بيعمل لي عصير وكنت بكون سعيدة فاكرة أنه بيحبني وفي يوم كوب العصير وقع غصب عني ونظفته بسرعة خوفًا من زعله وقال لي أنا خارج اشتري سجاير وبعد وقت بسيط سمعت وأنا في غرفتي صوت واحدة بتتكلم مع زوجي وبيقول لها زمانها في سابع نومة ومثلت أني نائمة وفوجئت أن زوجي بيخوني وصدمتي منعتني أن أواجهه".

استكملت "هند": "طلبت من زوجي أن أذهب إلى أسرتي يومين بحجة أن والدتي مريضة لأني كنت غير قادرة على التعامل معه وفكرت أنها تكون مرة نزوة وأسامحه وأعود إلى منزلي وبعد عودتي بثلاث أيام كرر نفس الفعل وتعمدت عدم شرب العصير وراقبته وجاءت له سيدة أخرى وأثناء خيانته خرجت من غرفتي وتشاجرت معه".

وواصلت: "قال لي أنا حر وطردني ورفض أن يطلقني وقالي عندك المحاكم وبالفعل لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى مازالت منظورة".