شرطة المسطحات تُحبط ترويج 1000 طن مبيدات وأسمدة زراعية محظور تداولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط المديرين المسئولين عن 5 مصانع و 4 مخازن لشركات عشوائية وبدون ترخيص.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة، وكذا المنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر والتي تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظات (الإسكندرية – الشرقية - البحيرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط المسئولين عن (5 مصانع – 4 مخازن- شركة) عشوائية وبدون ترخيص، حيث يتم خلالها إنتاج وتعبئة وتداول مستلزمات الأعلاف الحيوانية والمبيدات الزراعية وتداول فلاتر مياه الشرب وتصنيع المطهرات والأحبار وتدوير المخلفات الإلكترونية في تصنيع المصابيح الكهربائية وتدوير المخلفات البلاستيكية في تصنيع صناديق الفاكهة باستخدام مواد مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها بالأسواق.

وبلغ إجمالي المضبوطات (807,75 طن مبيدات وأسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بالأسواق - 276 طن مواد خام " كربون أيقونات، فحم نباتي" مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر تُستخدم في تصنيع فلاتر المياه - 233 طن مواد خام ومنتج نهائي لأعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات - 45 مواد خام ومنتج نهائي لأعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات - 16,4 مواد خام لرولات بلاستيكية مجهولة المصدر تُستخدم في التصنيع - 750 كيلو جرام مخلفات إلكترونية خطرة عبارة عن "مكونات داخلية لأجهزة كمبيوتر، مكونات داخلية للهواتف المحمولة لوحات إلكترونية" جميعها متهالكة وسبق استخدامها ومحظور إعادة تدويرها بدون ترخيص – 14392 قطعة منتج نهائي لفلتر مياه مصنعة من مواد مجهولة المصدر ومعبأ ومُعد للتداول - 11,640 قطعة منتج نهائي لأدوات كهربائية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية معبأ ومُعد للتداول - 3200 قطعة منتج نهائي لصناديق فاكهة بلاستيكية منسوب إنتاجها لشركة وهمية معدة للتداول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.