تحملت مرضه ١٣ سنة فكافأها بالدم.. مسن يهشم رأس زوجته ويحرق المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

١٣ سنة من العلاج النفسي لم تؤت أكلها مع عاطل حارب كل شيء لاستعادة حياته الطبيعية ليرتكب جريمة بشعة في لحظة كان أسير ذاك المرض. فارقت زوجته الحياة جثة مهشمة بينما يصارع هو الموت داخل المستشفى مصابا بحروق.

بلاغ ورد إلى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة اثر نشوب حريق منزل مركز منشأة القناطر.

بالانتقال والفحص عثر رجال الأمن بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر أن الجثة لسيدة تدعى هدى بشري 55 سنة، بدون أي حروق وبها تهتك بالرأس فضلا عن إصابة الزوج عادل عبده 58 سنة عاطل بحروق بالجسم.

تحريات المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، توصلت إلى أن الزوج يعاني من اهتزاز نفسي يعالج منه طوال ١٣ سنة، وأنه هشم رأس زوجته بشاكوش ثم أحضر أسطوانة بوتاجاز من المطبخ إلى غرفة النوم وأحدث قطعا بالخرطوم لإبعاد الشبهة الجنائية عنه.

جرى نقل الزوج إلى مستشفى إمبابة مصابا بحروق، 54٪ وبمحاولة مناقشته فشل رجال المباحث "مش بيتكلم" وتم تعيين حراسة مشددة لحين تماثله للشفاء.