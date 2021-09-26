ضبط شخصين بحوزتهما 160 طربة حشيش و132 ألف قرص مخدر في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية، في ضبط كمية كبيرة من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والذخائر، بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالدقهلية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أفادت اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة "سبق اتهامه في 12 قضية "بلطجة، مخدرات، سلاح ناري، سلاح أبيض" ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية استعراض قوة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بإحدى الشقق السكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة وبرفقته عنصر إجرامي آخر- سبق اتهامه في 6 قضايا "مخدرات، سلاح ناري" مُتخذان من الشقة مكاناً لاختبائهما ومسرحاً لإعداد وتجهيز المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، وأسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما (بندقية آلية - بندقية خرطوش - طبنجتين - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 160 طربة لمخدر الحشيش - 132890 قرص مخدر – كمية من مخدر الشابو – كمية من الهيدرو المخدر - أدوات تقطيع وتغليف - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما، والهاتفين للتواصل مع عملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة والذخائر.