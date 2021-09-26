ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين؛ لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة بأسوان.

معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أفادت قيام (شخصان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسوان) بالإتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهمان، بحوزتهما (فرد محلي- طلقة نارية – كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالي- 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط مُتجرى المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المُرخصة.