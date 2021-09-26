مشروعات غير مسبوقة.. برلماني يشيد بثقة الدول العربية في مشاركة الشركات المصرية لإعادة إعمارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، إن رغبة عدد من الدول العربية؛ وفي مقدمتها ليبيا والعراق، الشقيقان، في الاستعانة بالشركات والعمالة المصرية في إعادة إعمار ليبيا والعراق، بمثابة دليل قاطع على الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركات والعمالة المصرية داخل الدول العربية.

وأضاف حنفي، في بيان له اليوم الأحد، أن ثقة الدول العربية في الشركات والعمالة المصرية لم يأت من فراغ، وإنما جاءت من خلال متابعة دول العالم بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة ما حققته الشركات المصرية الحكومية والشركات الخاصة والعمالة المصرية من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة وكبرى داخل أنحاء مصر، مؤكدًا أن ما حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على سبيل المثال في المشروعَين القوميَّين العملاقَين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، يؤكد عظمة المصريين وتفوقهم على المستوى العالمي في إنجاز مثل هذه المشروعات العملاقة غير المسبوقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا والعالم؛ حيث تم إنجاز المشروعين في توقيتات قياسية غير مسبوقة وبمواصفات عالمية شهد بها جميع المؤسسات العالمية وجميع رؤساء وقادة ورؤساء حكومة ووزراء عرب وأفارقة وأجانب زاروا المشروعَين خلال المرحلة الماضية.

ووجه النائب التحية إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استجابتها الفورية وقرارها بشأن عودة العمالة المصرية لبعض الدول العربية، وذلك في إطار حرص الرئيس السيسي ومصر على المشاركة في جهود البناء والتعمير في البلدان العربية؛ خصوصًا أن هذه الخطوة تعد من الخطوات الفاعلة لتحقيق التكامل العربي وستجني ثمار هذا القرار في الوقت القريب؛ لأنه سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد المصري بسبب العائد القومي المصري من ليبيا والعراق.