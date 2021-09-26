بعدة لغات.. السياحة تطلق خدمة الرسائل النصية للسائحين عبر المحمول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لخدمة السائحين عبر الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك إطار تواصل الوزارة بشكل مباشر وسريع مع السائحين فور وصولهم إلى مصر وتوفير سبل الراحة والأمان لهم.

وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار، للتحول الرقمي، أن هذه الخدمة تعمل عن طريق شركات المحمول العاملة في مصر والتي تقوم بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول للسائح عند وصوله إلى المطارات المصرية للترحيب به وتعريفه برقم الخط الساخن الخاص بوزارة السياحة والآثار (١٩٦٥٤) والذي يتعامل بعدة لغات وعلى مدار ١٢ ساعة للرد على استفساراته أو الاستماع لمقترحاته أو شكواه.

وأضاف مساعد وزير السياحة، أن الرسالة يوجد بها أيضا أرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة والإسعاف.

يأتي تفعيل هذه الخدمة في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروع التحول الرقمي الذي جاء انطلاقًا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة٢٠٣٠ وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.