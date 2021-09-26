شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: بدء الفحص الطبى الشامل لمنتفعى التأمين الصحى بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء إجراء الفحص الطبى الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، باعتبارها ثالث محافظات المنظومة الجديدة، وذلك من خلال 21 وحدة ومركزًا لصحة الأسرة تابعين لفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الفحوصات التى يشملها الفحص الطبى الشامل، تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومضاعفاتها من خلال فحوصات (قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين فى الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي)، وفى حال اكتشاف ارتفاع فى ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر فى الدم يتم عمل فحوصات كاملة للمريض تشمل (دهون ثلاثية، سكر تراكمي، وظائف الكُلى، فحص قاع العين، رسم قلب)، وعند وجود خطورة عالية فى نتائج التحاليل والفحوصات سالفة الذكر يتم إجراء أشعة موجات صوتية على القلب "إيكو" للمريض وذلك للاطمئنان على صحة القلب وصحة المنتفع بشكل عام، فضلًا عن أنه فى حالة التأكد من الإصابة بأمراض القلب المزمنة يتم إحالة المريض إلى أحد المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقى الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

وتابع بيان الهيئة، شملت وحدات ومراكز صحة الأسرة التى يتم إجراء الفحص الطبى الشامل بها للمنتفعين، 8 مراكز لصحة الأسرة وهم ( الشهداء، السلام، المستقبل، التل الكبير، فايد، القنطرة شرق، المحسمة القديمة، الواصفية)، إضافة إلى 13 وحدة لصحة الأسرة وتشمل (السعيدية، الكيلو 2، الكيلو 11، أبو بلح، العهدة، السلام المحطة، الظاهرية، المنايف، الهيش، عين غصين، الرياح، الروضة، السبع آبار شرقية)، بإجمالي21 وحدة ومركزًا للرعاية الأولية بمحافظة الإسماعيلية.

واستكمل البيان، لم يقتصر إجراء الفحص الطبى الشامل للمنتفعين على الوحدات والمراكز السالف ذكرها، بل تم نشر فرق متحركة لتقديم خدمات الفحص الطبى الشامل بالأماكن العامة والأماكن الأكثر ارتيادًا من المواطنين، لتحقيق أعلى نسبة من الفحوصات، والوصول لأكبر عدد من المنتفعين، وضمان حصولهم على أعلى مستوى من الخدمة الطبية وكذلك الاطمئنان على صحتهم وسلامته، واتخاذ اللازم طبيًا.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن الفحص الطبى الشامل للمنتفعين، والذى تقوم به الهيئة من خلال منشآتها الصحية بمحافظة الإسماعيلية، هو حق أصيل من حقوق المنتفعين، وذلك بهدف المتابعة الدورية للوقوف على الحالة الصحية للمسجلين بمنظومة الجديدة بالمحافظة، والبالغ عددهم أكثر من 1.2 مليون مواطن بالمحافظة حتى الآن.

ودعت الهيئة كافة المواطنين بمحافظة الإسماعيلية، التوجه إلى وحدة أو مركز صحة الأسرة التابعين لها، لإجراء الفحص الطبى الشامل للمواطن ولأسرته، مؤكدة على ضرورة وأهمية إجراء الفحص الطبى الشامل، للاطمئنان على صحة المنتفعين وسلامتهم، وكذلك الكشف المبكر عن الأمراض وخصوصًا الأمراض المزمنة، لاتخاذ اللازم طبيًا وتدارك الحالة الصحية مبكرًا بما يساهم فى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين بشكل عام، والمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بشكل خاص.