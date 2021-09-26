شكرا لقرائتكم خبر عن ‏الضرائب: تواصلنا مع مقرات الشركات الدولية بمصر لرصد أرباح اليوتيوبرز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، أن الشركات الدولية مثل فيس بوك وجوجل التى تمارس نشاطا دوليا يكون لها فرعا فى مصر، وبالفعل تم التواصل مع إدارات يوتيوب وفيس بوك وغيرها من المواقع الإلكترونية لجمع المعلومات الخاصة بالممولين وسيتم التعامل معهم ضريبيا في حالة عدم الانضمام إلى المنظومة الإلكترونية.