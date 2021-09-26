شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص فى حادث سيارة ربع نقل بمركز إدفو بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 5 أشخاص مصرعهم، اليوم، الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وذلك فى محاولة لأصحاب السيارة التنقيب بحثا عن الذهب.

تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من شركة الفوسفات بمركز إدفو محافظة أسوان، وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، تم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، أن السيارة كان على متنها 5 أشخاص كانوا عائدين من محاولة تنقيب عن الذهب، وانحرفت عجلة القيادة وانقلبت السيارة ولقوا حتفهم فى الحادث، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.