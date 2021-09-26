شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تدريس مناهج الصف الرابع الابتدائى من معلمين متخصصين فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنح فصول الصف الرابع الابتدائي للمعلم المتخصص فى اللغة العربية - الرياضيات - الدراسات - العلوم - اللغة الإنجليزية بعد التأكد من صحيفة الأحوال الخاصة به، وذلك بالتعاون مع التوجيهات الفنية بالإدارة التعليمية، وعدم تصعيد معلم الفصل (معلم الصف الثالث إلى الصف الرابع الابتدائي ) لأنه غير متخصص وحتى لا يحدث عجز فى معلمى الصفوف الأولى بنفس المدرسة.

جاء ذلك فى خطاب للوزارة إلى مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن معلمي الصف الرابع الإبتدائي، في ظل تطبيق نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021/2022، والذي يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة واكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.

وأكدت وزارة التعليم علي مراعاة إسناد الصف الرابع للمعلم المناسب منا وكفاءة وذلك لاستثماره في الأعوام القادمة ولايتم تدريب من اقتربوا من سن المعاش، حتى لايتسبب هذا في إهدار المال العام تدريب وإخطار كل من سيقوم بالتدريس الصف الرابع بكافة مدارس المرحلة (رسمی – رسمی لغات - خاص عربی – خاص لغات - تربية خاصة - المدارس اليابانية) على المناهج الجديدة.

كما طالبت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع قسمى التطوير التكنولوجي والتدريب بالإدارة لإنجاز العمل على الوجه الأمثل ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وقالت الوزارة، إن ذلك في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى بناء مجتمع مصري جديد قائم على المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات بنشر ثقافة النظام التعليمي الجديد لتأسيس كفاءات وطنية في مجالات المناهج والتدريس والتقويم وفق رؤية مصر 2030.