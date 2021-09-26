شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنظم برنامج توعية بالسلامة المهنية بالتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الكنيسة القبطية الارثوذكسية متمثلة فى أسقفية الخدمات، برنامج تدريبيا للعاملين بالأسقفية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ، وذلك على مدى يومين لعدد يتراوح من 45 إلى 55 موظفا.

يأتى ذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين، واهتمام وزارة القوى العاملة، بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومي، وذلك من أجل الحد من المخاطر التى تهدد سلامة أفراد الشعب المصرى والعمل على توفير مناخ حياة آمنة .

وقدم المحاضرات بالبرنامج الكيميائى محمد مدكور، والكيميائى مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة .

من جانبه، أكد أشرف مرزوق معاون وزير القوى العاملة، أن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى أسلوب حياة، فمن حق كل إنسان أن يحيا فى سلامة وصحة جيدة، فقد يظن البعض أن السلامة والصحة المهنية تطبق داخل بيئة العمل فقط ولكن الحقيقة أن السلامة والصحة المهنية تطبق فى جميع جوانب الحياة وفى كل مكان فى المنزل فى الطريق فى وسائل المواصلات وفى أماكن العمل .

وأضاف معاون، أنه يجب علينا جميعا نقل الخبرة التدريبية التى سوف نتلقاها فى هذا البرنامج التدريبى إلى زملائنا فى العمل وأسرنا حتى تكون السلامة والصحة المهنية هى منهج حياتنا جميعا من أجل سلامتنا وسلامة كل من حولنا، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لأن تكون السلامة والصحة المهنية التزام وليس الزام فى الوقت الراهن .