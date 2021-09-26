شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 581 شابا وإصدار 698 شهادة مزاولة مهنة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 581 شاباً، وذلك فى منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 100 من ذوى الاحتياجات الخاصة، تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1405 شباب، منهم 25 من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن استخراج 698 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضافت الوزارة فى بيان، أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 76 شكوى، تم تسوية شكوي، وحفظ 24 منها، وإحالة 9 شكاوى للمحكمة العمالية، ومازالت 42 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، حيث تم صرف 9 آلاف جنيه لـ 3 عمال منحة زواج، و 10 منح مولود بمبلغ 20 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2000 جنيه، وصرف 3 آلاف جنيه للرعاية الصحية لعامل .

وأشار السيد السنجابى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالى على 501 منشأة، دورى نهارى وحملات، أسفر عن تحرير 39 محضراً عمالياً، وعقد 5 ندوات توعية استفاد منها 83 عامل، فضلاً عن التفتيش على 148 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 28 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية .

أما فى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بعقد دورة تدريبية لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحى الزهور.