شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة إدخال المرافق للمدارس الجديدة قبل بدء العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بسرعة الانتهاء من إدخال جميع المرافق للمدارس الجديدة مع الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية بجميع المدارس والمنشآت التعليمية الجديدة قبل بدء العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى إنشاء وتنفيذ مطبات صناعية أمام المدارس التي في حاجة لذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وشدد اللواء أحمد راشد، على وكيل مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لسد النقص فى عدد المعلمين ببعض الإدارات التعليمية من خلال فتح باب التطوع للراغبين وفقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لذلك .

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الإسبوعي الذي عقده مع ممثلي مجلس النواب عن دوائر مراكز الصف وأطفيح والعياط والبدرشين وأبو النمرس ، والذي وجه خلاله محافظ الجيزة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات الصرف الصحي بمراكز الصف وأطفيح والعياط وأبو النمرس وتذليل كافة المعوقات مع التشديد علي حل مشكلة الإنقطاعات أو ضعف الضغوطات بمياه الشرب التي تعاني منها بعض القري بمركز العياط.

كما وجه المحافظ جهاز السرفيس بالتعاون مع شركات النقل الجماعي وتوفير خطوط سرفيس لنقل طلاب الجامعات من المراكز والمدن البعيدة للتسهيل عليهم، كما وجه المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفير قطع أراضي لإقامة مراكز شباب بالمراكز والقرى لتوسيع رقعة الممارسة الرياضية لمختلف الأعمار .

وثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر القائم بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب من أجل العمل علي تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المواطنين للعمل علي حلها .

وخلال اللقاء أعرب أعضاء مجلس النواب عن تقديرهم لدور محافظ الجيزة والأجهزة التنفيذية لما قدموه من مشروعات وخدمات تنموية خلال الفترة السابقة، وذلك بحضور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء المراكز المختصة وممثلي المديريات الخدمية وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي .