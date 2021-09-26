الصحة: ‎إطلاق 5 قوافل طبية غدًا​ ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن التخصصات تشمل: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال ـ الباطنة - الأنف والأذن ـ ‎العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية ـ خدمات الأشعة والتحاليل.

وأضافت وزارة الصحة، أن القافلة ستكون في محافظات (‎البحيرة - الدقهلية - الشرقية - القاهرة – المنيا).