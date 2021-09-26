الصحة: ‎إطلاق 5 قوافل طبية غدًا​ ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ‎

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية.
وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن التخصصات تشمل: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال ـ الباطنة - الأنف والأذن ـ العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية ـ خدمات الأشعة والتحاليل.
وأضافت وزارة الصحة، أن القافلة ستكون في محافظات (البحيرة - الدقهلية - الشرقية - القاهرة – المنيا).