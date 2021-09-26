برلماني يشيد بتوفير 32 ألف حقيبة مدرسية في مبادرة "كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، إن نجاح مبادرة كلنا واحد في توفير 32 ألف حقيبة مدرسية بالمجان وتوزيعها على الطلاب بالمناطق الأوَّلَى بالرعاية واتخاذ وزارة الداخلية كل الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة التاسعة عشرة من المبادرة لمدة شهر بمناسبة قرب بداية العام الدراسي "2021/2022"، بمثابة دليل قاطع على تعدد الأدوار الاجتماعية والإنسانية لوزارة الداخلية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه قريطم، في بيان، اليوم الأحد، التحية إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع القيادات والضباط والعاملين بوزارة الداخلية على جهودهم الكبيرة والناجحة في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية باحترافية ومهنية؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين لتوفير كل المتطلبات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كل المتطلبات المدرسية "زي مدرسي، أحذية، أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية والشركات الكبرى تصل إلى 713 منفذًا وسرادقًا "فرعيًّا- ورئيسيًّا" على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة في المبادرة .

وتابع النائب بأن هذه السلع متوفرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية .

وأكد قريطم على أن وزارة الداخلية نجحت بكل كفاءة واقتدار في توفير جميع أنواع السلع الأساسية وبأسعار مخفضة في متناول جميع الطبقات الاجتماعية من المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الداخلية أدى إلى توفر كل السلع على مدى السنوات الماضية؛ وهو ما خفف من حدة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.​