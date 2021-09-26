ضبط سيدة استولت على أموال مواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة؛ لقيامها بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) و 5 آخرين يفيد بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (سيدة - مقيمة بدائرة مركز شرطة الرحمانية بمحافظة البحيرة) بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة إطارات السيارات والزيوت مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعدت بتوزيعها واستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة أمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بممارستها النشاط الإجرامي المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.