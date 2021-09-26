ضبط تشكيل عصابي للسرقة من داخل السيارات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الشرقية بأنه عقب قيامها بركن السيارة ملكها أمام أحد المراكز التجارية بدائرة القسم، ولدى عودتها اكتشفت كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة يد بداخلها (جهاز كمبيوتر "لاب توب" - مجموعة من الأوراق)، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بالسرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكابها وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (آخر له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان حال استقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - بنسة حديدية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام الآداة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة.