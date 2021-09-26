وصلت لـ1.3 مليون جنيه.. ضبط شخص استولى على أموال مواطنين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة مركز تعليمي وهمي بالقاهرة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم وآخر يفيد بتعرضهما لواقعة احتيال من قبل مسئولي أحد المراكز التعليمية والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفير نجليهما إلى إحدى الدول وإلحاقهما بإحدى الجامعات للدراسة بها.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء تلك الواقعة حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بمحافظة القاهرة "له معلومات جنائية" إذ قام المذكور بإنشاء كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلن من خلال شبكة "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية- خلافاً للحقيقة – وتمكنه من الاستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت (مليون وثلاثمائة ألف جنيه مصري تقريباً).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وعُثر داخل مقر الأكاديمية على (90 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة خاصين بضحاياه- 2 أكلاشيه- كمية من مستخرج رسمي بنجاح طالب بأسماء أشخاص مختلفة بالعديد من المحافظات تفيد حصولهم على شهادة الثانوية العامة- كمية من دفاتر إيصالات استلام نقدية تفيد تلقي المتهم مبالغ مالية من المواطنين بلغت جملتها حوالي700 ألف جنيه تقريباً- مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبي السفر للدراسة بالخارج- مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي).