قُدرت بمليون جنيه.. إحباط ترويج 198 طن غاز صلب في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن قسم الإنتاج بمصنع لإنتاج الغازات البترولية وآخرين - بمحافظة الغربية؛ بحوزتهم (أسطوانات كبيرة الحجم معبأة وموجودة بالمصنع بها نقص في أوزان الأسطوانات بمقدار 981 جرام في الأسطوانة الواحدة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، وتجميعهم 198,482 طن مواد بترولية "غاز صب" قاموا بتجميعها للإتجار في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ 1,032,200 جنيهاً).

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.