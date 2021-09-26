شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم تستقبل وزيرة الهجرة الهولندية بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنكي بروكرز كنول، وزيرة الهجرة الهولندية، عقب وصولها مطار القاهرة الدولي، وذلك في مستهل زيارتها الرسمية التي تجريها حاليًا إلى مصر.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن زيارة وزيرة الهجرة الهولندية إلى مصر تستهدف التباحث حول فتح آفاق التعاون فيما بين البلدين في عدة مجالات أبرزها الجاليات، والهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الهجرة الهولندية مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم غدا الإثنين، ومن ثم تقوم الوزيرتان بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.

وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الهجرة الهولندية أنكي بروكرز كنول، تولت من قبل منصب رئيسة مجلس الشيوخ الهولندي، وتعد من الشخصيات المؤثرة لدى حزب "الشعب من أجل الحرية" الحاكم برئاسة "مارك روته"، رئيس الوزراء الهولندي الحالى.