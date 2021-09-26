شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تقرر نقل مقار 14 دائرة مدنية وجنائية إلى أماكن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد قرار وزارة العدل بنقل مقر انعقاد 14 دائرة مدنية وجنائية في محافظة البحيرة، إلى مقر جديد بطريق النصر بمنطقة أرض السلخانة.

ومن أبرز الدوائر المدنية والجنائية التي تم نقلها إلى المقر الجديد " مدني كلي ومدني مستأنف وعمال كلي، ومدني كلي حكومة وجنح مستأنف بندر ومركز دمنهور، وجنح وجنايات الطفل بندر ومركز دمنهور، ومدني وتعويضات وعمال وتجاري وضرائب، وجنائي محكمة إيتاى البارود، وجنائي محكمة حوش عيسى".