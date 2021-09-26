شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم العالى ببدء الدراسة بالمعهد التكنولوجى للتمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار وزير التعليم العالى رقم 5412 لسنة 2021 ، بشأن بدء الدراسة بالمعهد التكنولوجى للتمريض ببنى سويف بالعام الدراسى 2021/2022 ونظام الدراسة بالمعهد بالساعات المعتمدة "2 + 2 ".

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن يطبق المعهد الخطط والمناهج الدراسية المعتمدة من لجنة قطاع معاهد العلوم الصحية التطبيقية، وذكرت المادة الثالثة على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، كما نصت المادة الرابعة على نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وأكد القرار الوزاري، أن بدء الدراسة جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية ، وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلى القرار الجمعورى رقم 270 لسنة 1997 بمسئولات وتنظيم وزارة التعليم العالى وعلى القرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التاعبة والخاضعة لوزارة التعليم العالى وعلى القرار الوزاري رقم 2169 لسنة 2003 وعلى القرار الوزاري رقم 309 لسنة 2004 بإصدار بعض ضواءط الإنشاء للمعاهد الخاصة.

كما فوضت اللجنة الموحدة الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة رئيس اللجنة فى اتخاذ قرارات توصيات مناسبة وذلك بالتفويض فى الموضوعات والإجراءات التنفيذية التي تسهم فى تنظيم أسلوب وآلية العمل بالإدارة ومن ناحية أخرى استغلال الوقت المتاح بين مواعيد انعقاد اللجنة آخذين فى الاعتبار ضوابط الترخيص المطبقة.