شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يعلن انتهاء استعداداته للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، استعداده للعام الدراسي الجديد، وكشفت المناطق الأزهرية كامل استعداداتها وجاهزية مختلف المعاهد الأزهرية لاستقبال الطلاب والطالبات لتنطلق الدراسة منذ اليوم الأول لها والمقرر له يوم السبت الموافق التاسع من أكتوبر المقبل، على أن تكون أجازة منتصف العام في الخامس من فبراير 2022 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 من نفس الشهر.

وصرح الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن المناطق الأزهرية أنهت استعداداتها بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى اعتماد خطة جديدة لاستيعاب الكثافة العددية للطلاب هذا العام.

وأكد الدكتور سلامة داود على أنه تم الانتهاء من صيانة جميع المعاهد الأزهرية حتي يتم الاستعداد الجيد للعام الجديد، بالإضافة إلى الحفاظ على البنية التحتية بالمعاهد وتقديم كافة الخدمات للمعاهد مع رفع حالة الاستعداد وإمداد المناطق والمعاهد بالمواد المعقمة من أجل تعقيم الفصول والقاعات بشكل دوري.

وأوضح أن خطة استيعاب الطلاب فقد تم افتتاح عدد كبير من المعاهد الأزهرية الجديدة في عدد من المناطق الأزهرية، بالإضافة الى قبول دفعة من الحاصلين على مؤهلات تربوية خاصة برياض الأطفال لأداء الخدمة العامة بمعاهد رياض الأطفال مقابل 700 جنيه في الشهر بالتعاون مع وزارة التضامن.