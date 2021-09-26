شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه بغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظات قبل بدء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بمتابعة استعدادات وجاهزية المدارس بالمحافظات لاستقبال العام الدراسى الجديد بمزيد من الإجراءات الاحترازية، ومتابعة إجراءات تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى، وإجراء صيانة لباقى المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية والعمل على حماية التلاميذ من الأمراض، مع متابعة حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى القطاع التعليمى فى كل محافظة على لقاح كورونا، وتوفير بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونـا بالمـدارس.

وأكد شعراوى، فى بيان اليوم، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الترتيبات الخاصة بالعام الدراسى الجديد وكافة الاستعدادات الجارى تنفيذها وتذليل أى معوقات، قد تواجه العملية التعليمية فى أى محافظة لسرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

ووجه شعراوى المحافظين بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية فى محافظاتهم بإزالة الإشغالات وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات فى محيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر، وغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" غير المرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى أنشطة تعليمية خارج المدارس .

وأشار شعراوى إلى قيام المحافظات فى ضوء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى بتنظيم معارض بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات والقطاع الخاص لتوفير كافة المستلزمات والادوات الدراسية والزى المدرسى لجميع المراحل التعليمية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لا تقل عن 25%، موجهاً بالاستعانة بأصحاب المبادرات الشبابية بالمحافظات الذين يقومون بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه يتم المتابعة الدقيقة لكافة استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسى الجديدة بصورة يومية مشدداً على المحافظات بضرورة التنسيق مع مديريات التعليم وشركات المياه والصرف الصحى وقطاع الكهرباء للتأكد من تواجد جميع المرافق فى جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الاول للعام الدراسى الجديد وتوفير عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية .