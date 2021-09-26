شكرا لقرائتكم خبر عن فوز نادى تجديف جامعة القاهرة بـ7 مراكز فى بطولة التجديف بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز نادي جامعة القاهرة للتجديف، في بطولة الجمهورية المفتوحة للتجديف بمدينة العلمين الجديدة، والتي نظمها الاتحاد المصري للتجديف لمدة يومين على البحيرات الطبيعية بالمدينة والمنطقة الشاطئية؛ لتسليط الضوء على المناظر الخلابة بمدينة العلمين الجديدة، بجانب توجيه الأنظار على المستوى العالمي للمدينة لجذب مزيد من الاستثمارات.

وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان، إن نادي تجديف جامعة القاهرة يحتل الآن موقعًا متميزًا على خريطة المنافسات القومية وذلك بعد جهود تطوير النادي التي أتت ثمارها في وقت وجيز، حيث جاءت نتائج نادي جامعة القاهرة للتجديف في المسابقة كالآتي : الفوز بالمركز الأول فردي رجال تحت 23 سنة، والمركز الثالث زوجي رجال متقدم، والمركز الثالث قارب رباعي رجال متقدم، والمركز الرابع فردي رجال متقدم، والمركز الخامس فردي سيدات، والمركز الخامس زوجي سيدات متقدم، والمركز السادس زوجي سيدات تحت 23 سنة، ولأول مرة يشارك فريق بنات بعد عودة نشاط نادي التجديف مرة أخرى.

وشارك في بطولة الجمهورية المفتوحة للتجديف بمدينة العلمين الجديدة، فرق من اتحاد الشرطة وطلائع الأسطول واليخت الرياضي والبنك الأهلي، والمعادي الرياضي، ونادي أسوان للتجديف وهيئة القناة، والموهوبين بجامعة القاهرة، كما توجد فرقتين فوق السن ولهم مسابقات خاصة أثناء البطولة، بجانب اشتراك ذوي القدرات الخاصة.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة افتتح أعمال تجديد وتطوير نادي تجديف في سبتمبر 2020 بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ووجه بإعادة رياضة التجديف في النادي ووضعها على خريطة المنافسة الدولية بالتعاون مع الاتحاد المصري لرياضة التجديف، ووضع لائحة جديدة تحكم عمل النادي، والحصول على التراخيص الخاصة باتحاد رياضة التجديف باعتباره ناديا رياضيا. واجتماعيًا.