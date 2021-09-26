الإسكان: جارٍ الانتهاء من تطوير طريق التحرير بمدينة 6 أكتوبر بطول 6 كم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من أعمال تطوير طريق التحرير، الذي يعد أحد أهم الشرايين الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، حيث يربط بين الأحياء من الحي السابع حتى الحي الثانى عشر، ويبلغ طوله 6 كم تقريبا، وذلك في إطار الاهتمام بجودة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، في بيان، اليوم الأحد، على الالتزام بجودة الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المكثف للانتهاء من الطريق لخدمة سكان المدينة وروادها.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم توسعة الطريق الرئيسي من حارتين إلى ثلاث حارات مرورية لاستيعاب الكثافة المرورية بالمدينة ومنع الاختناقات المرورية.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الأعمال الجارية تشمل أعمال الزراعات الجاري تنفيذها، وأعمال تنسيق الموقع للطريق الرئيسي بالإضافة إلى أعمال التخطيط الأرضي والعلامات الإرشادية التي من شأنها تيسير الحركة لمستخدمي الطريق بالإضافة إلى العلامات المرورية وتحديد أماكن عبور المشاة بشكل آمن.​