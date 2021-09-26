العام الدراسي الجديد.. توجيه حكومي بإغلاق جميع "سناتر" الدروس الخصوصية غير المرخصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بمتابعة استعدادات وجاهزية المدارس بالمحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد بمزيد من الإجراءات الاحترازية، ومتابعة إجراءات تطوير المدارس التي شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي، وإجراء صيانة لباقي المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية والعمل على حماية التلاميذ من الأمراض مع متابعة حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي بكل محافظة على لقاح كوفيد 19، وتوفير بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس .

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الترتيبات الخاصة بالعام الدراسي الجديد وكافة الاستعدادات الجاري تنفيذها وتذليل أي معوقات، قد تواجه العملية التعليمية في أي محافظة لسرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ووجه اللواء محمود شعراوي، المحافظين بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية في محافظاتهم بإزالة الإشغالات وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات في محيط المدارس ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر، كما وجه اللواء محمود شعراوي بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) غير المرخصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى قيام المحافظات في ضوء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي بتنظيم معارض بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات والقطاع الخاص لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لا تقل عن 25%، موجها بالاستعانة بأصحاب المبادرات الشبابية بالمحافظات الذين يقومون بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

وأضاف أنه يتم المتابعة الدقيقة لكافة استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد بصورة يومية، مشددا على المحافظات بضرورة التنسيق مع مديريات التعليم وشركات المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء للتأكد من تواجد جميع المرافق في المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضمانا لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية.​