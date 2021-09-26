شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتصدق.. غلاية المياه تعادل التكييف فى استهلاك الكهرباء..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير من المواطنين لا يعلم أن غلاية المياه من أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء وتعادل استهلاك التكييف، لذلك ينصح باتباع بعض الخطوات البسيطة التي تقلل من استهلاك الغلاية وخفض قيمة الفاتورة الشهرية وهى كالآتي:

1- حجم غلاية المياه يجب أن يكون موفرا للطاقة ومناسبا لاحتياجاتك اليومية.

2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

4- لابد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.