شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: يمكن لطلبة الثانوية العامة المتظلمين الإطلاع على البابل شيت ونموذج الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فحص تظلمات طلاب الثانوية العامة اليدوية على نتيجة الثانوية العامة دورأول كما تمكن الوزارة الطلاب من الإطلاع على كراسة البابل شيت ونموذج الإجابة فى المواد المتظلم منها، حيث أكدت الوزارة أن الإطلاع يتم فى الكنترول المركزى بالسادس من أكتوبر حيث يستقبل جميع الطلاب القادمين من المحافظات المختلفة بعد تحديد مواعيد لهم.

وقال الدكتور رمضان محمد رئيس المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، إن الوزارة انتهت من استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة اليدوية خلال الفترة الماضية، بعد أن تقدم الطلاب بشكل إلكترونى على موقع الوزارة، كما تم إتاحة فرصة التعديل آنذاك فى المواد للطالب، بعد سداده الرسوم المقررة، موضحا أنه تم غلق باب التقدم ثم تم تحديد مواعيد اطلاع الطلاب المتظلمين من خلال إرسال رسالة للطالب بتاريخ الاطلاع وساعته، حيث يبدأ الإطلاع من التاسعة صباحا ويستمر حتى الثالثة عصرا.

وأضاف مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، لليوم السابع، بعد وصول الطالب فى المواعيد المحددة إلى مقر الكنترول الرئيسى بالمدينة التعليمية، يتم توجيهه إلى القاعة التى يطلع فيها على ورقة البابل شيت ونموذج الإجابة فيجد مظروفا باسمه مدون عليه من الخارج بيانات الطالب وتشمل الاسم والشعبة" أدبى - علمى علوم أو علمى رياضيات" ورقم الجلوس والإدارة التعليمية والمحافظة والمواد التى قدم فيها الطالب تظلم، موضحا أن المظروف من الداخل يحتوى على صورة من ورقة إجابات الطالب " البابل شيت" فى المواد المتظلم فيها ثم عدد من تقارير الفحص تساوى عدد المواد المتظلم فيها بواقع نموذج لكل مادة، مشددا على أن الطالب يسلم المظروف بعد التأكد من بياناته وبيانات ولى الأمر المرافق للطالب.

وأشار مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن ما يتم توفيره للطالب المتظلم " صورة من كراسة البابل شيت فى المادة المتظلم فيها ثم نموذج الإجابة" لافتا إلى أن نموذج الإجابة عبارة عن كتيب يشكل الإجابات الخاصة بالمواد المتظلم فيها وهناك 3 أنواع من النماذج كتيب لطلاب الشعبة الأدبية وأخر لطلاب الشعبة العلمية " علوم" ثم كتيب لنموذج إجابة طلاب شعبة علمى رياضيات.