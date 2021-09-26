شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع القطار الكهربائى السريع "السخنة - مطروح" × 13 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مشروع قطار (العين السخنة -العلمين الجديدة - مرسى مطروح) فى المسافة من محطة برج العرب بالإسكندرية وحتى مدينة العلمين بطول 67 كم تقريباً من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل حاليا.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن المشروع.

1 - يمر المسار موازى للخط ويقع فى حرم القطار الحالى.

2 - يقع عليها عدد من المحطات الهامة هى محطة برج العرب وهى أول محطة بعد التفريعة للقطار السريع إلى الجهة الغربية وتخدم هذه المحطة بموقعها الحالى مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة وأيضا المنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلى الدولى.

3 - تعتبر برج العرب محطة للقطار السريع ومن كبرى المحطات علي الخط.





4 – تعتبر محطة الحمام محطة إقليمة ستخدم مدينة الحمام وعدد من القري بالساحل الشمالي وتتميز بقربها من الطريق الساحلى الدولى ثم بعد ذلك إلى محطة العلمين التي تخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالي الغربي اضافة الي حركة نقل البضائع من والي ميناء العلمين.

5 – وتقع أيضا محطات سيدى عبد الرحمن والضبعة وفوكة ورأس الحكمة وإلى مدينة مرس مطروح.

6 - وتقع تلك المحطات وسط هذه المدن وذلك لكى تخدم القاطنين أو العاملين فى هذه المدن أو المترددين عليها حيث يمثل مرور القطار السريع فى هذه المدن حافزا إيجابيا للإقبال على هذه المدن سواء للعمل فيها أو السكن بها أو إنشاء المشروعات الاستثمارية التى تحتاج إلى أيدى عاملة ووسيلة انتقال آمنة.

7 - توجد عدد من المحطات أيضا تخدم محافظة الإسكندرية مثل محطة الاسكندرية التى تقع بالقرب من منطقة النزهة بالقرب من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ومحطة العامرية التى تخدم كل من مدينة العامرية وسيدى كرير، كينج ماريوت بالإضافة إلى قربها من طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي ومحطة الاستاد الجديدة والتي تقع بالقرب من استاد الجيش ومنطقة ماريا الجاري تنفيذها في محيط الاستاد.

8 - يوجد أيضا موقع مقترح لورشة العمرة الخفيفة بالقرب من مطار برج العرب وباقي قطاعات المشروع، وتم تحديد أماكن المحطات لتقوم بخدمة المناطق المحيطة بها مع مراعاة الخدمات المجاورة الحالية و سهولة الربط مع المحاور و الطرق القريبة.





9 - تتم كافة الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا الفرنسى.

10 - تبلغ السرعة التصميمية لقطارات مشروع السخنة / مطروح 250 كم /ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات 230 كم/الساعة وسرعة تشغيل القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة وسرعة تشغيل جرارات البضائع الكهربائية 120 كم /ساعة

11 - يشمل المشروع على 22 محطة منها عدد 8 محطات للقطار السريع وعدد 14 محطة إقليمية بطول حوالى ٦٦٠ كم وتم تثبيت اماكن المحطات واستصدار قرار النفع العام من بداية مسار المشروع بالعين السخنة وحتي مدينة برج العرب و جاري اتخاذ الاجراءات اللازمة بصرف التعويضات للملاك الظاهرين.





12 - يشرف على المشروع شركات سيمينز – أوراسكوم- المقاولون العرب حيث تم توقيع العقد في 1/9/2021 وللانتهاء من كافة الأعمال للمشروع.

13 - يعتبر المشروع بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.

ومن المقرر أن يساهم المشروع فى تقليل الأزدحام المرورى وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على إحتواء الزحف العمرانى.

ويعتبر تنفيذ خط قطار كهربائى سريع (ركاب & بضائع) يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة سيساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة .

وتغطى منظومة القطار الكهربائي السريع أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، كما تساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما أن المشروع سوف يساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية او الزراعية المار بها كما أنه يساهم في نقل المنتجات منها او نقل الخامات اليها بصورة سريعة وآمنة.