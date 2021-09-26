​تفاصيل تدشين كاتدرائية مارجرجس في الخطاطبة على يد البابا تواضروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

دشن البابا تواضروس الثاني اليوم الكاتدرائية الجديدة التي تم بناؤها في دير الشهيد مار جرجس بالخطاطبة، بمشاركة 17 من أحبار الكنيسة الأرثوذكسية، كما تم تدشين ثلاثة مذابح على أسماء عدد من القديسين، وأيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).

وأزاح البابا، لدى وصوله الدير، الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكاتدرائية والمكتوبة باللغتين العربية والقبطية.

شارك في صلوات التدشين من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا مينا أسقف ورئيس الدير، أصحاب النيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها، والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح ورئيس دير الشهيد مارمينا بالجبل المعلق بأبنوب، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط، والأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديري القديس الأنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج والشهيد مار بقطر بالخطاطبة، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

كما شارك في الصلوات القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والقمص أبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، ومجمع رهبان الدير، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان.

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