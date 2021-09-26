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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.

 

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

● الدكتور سيد محمد السيد دعدور، رئيسًا لجامعة دمياط.

● الدكتور محمد حسن محمد عبدالعظيم، رئيسًا لأكاديمية السادات.

● الدكتورة جيهان يسري أيوب أحمد، نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

● الدكتور هاني خميس أحمد عبده، عميدًا لكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

● الدكتور محمد أنور فراج، عميدًا لكلية التربية جامعة الإسكندرية.

● الدكتور أحمد إبراهيم السقا، عميدًا لكلية طب جامعة قناة السويس.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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