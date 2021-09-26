شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: منهج إنجليزى 4ابتدائى يدعم مهارات الطفل بموضوعات ترتبط بحياته..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نوال شلبى مديرة مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: كتاب اللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائي، يدعم مهارات المتعلم فى التعبير عن ذاته من خلال التكامل بين مهارات اللغة المختلفة، فالمتعلم يستمع و يقرأ عن موضوعات شيقة ترتبط بحياته الواقعية ومحيطه القريب وترتبط بالمواد الدراسية الأخرى فى ذات الوقت، و يتناقش ويكتب عن ذات الموضوع، كما يبحث عن معلومات أخرى إضافة لما تم تقديمه له لتشجيع المتعلم على البحث و الاستقصاء.

وأوضحت مديرة مركز المناهج: يتدرب المتعلم على التعلم فى ضوء نواتج تعلم محددة، ويتدرب كذلك على قياس ما حققه منها في نهاية الوحدة مما ينمى قدرة المتعلم على التقييم الذاتى و التعلم المستمر اجمل أمنياتي للسادة المعلمين والطلاب بعام دراسي ممتع.

وكانت مديرة مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: أكدت أن مهارة الاستماع نالت حظًا وافرًا من الاهتمام في منهج اللغة العربية للصف الرابع، حيث يبدأ كل موضوع بنص استماع، (موجود بنهاية الكتاب) وفي دليل المعلم ويتناول المعلم نص الاستماع في الخطوات التالية:

- يقرأ المعلم العنوان، ويطرح بعض الأسئلة حول الصور المرافقة للنص، ويتكلم عنها قليلاً، ثم يستخدم معلومات التلاميذ السابقة، ويسألهم عن توقعاتهم حول أحداث النص ويستخدم الصور في النص، واستخلاص بعض المعلومات التي سيقابلها التلاميذ منها، مع سؤال التلاميذ مباشرةً عن خبراتهم حول الموضوع، وقراءة النص بوضوح، واهتمام، وتشويق واستخدم نبراتٍ متعددةً، ثم التوقف في أثناء القراءة والتحدث عن الصور والنص والشخصيات، مع إعادة سرد النص.