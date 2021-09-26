شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد بحوث القطن: متوقع زيادة مساحة زراعة القطن الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن الإنجاز التي وصلت إلية مصر بما حققة القطن المصرى وهذا الأمر جاء نتيجة جهود استمرت لمدة 5 سنوات، حيث بدأت الدولة في تطوير منظومة الغزل والنسيج، مضيفا أن محصول القطن هو محصول زراعي تجارى صناعى، وبدأت الدولة في جنى ثمار التطوير خلال العامين السابقين، مشيرا إلى أن هناك جهود بذلتها وزارة الزراعة، حيث اعادت منظومة القطن ومراجعتها وتقوية ملف التقاوي وأصبح هناك ثقة في القطن المصري والآن استعاد جودته أمام العالم أجمع .

وتابع مسعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى تقدمة الإعلامية جاسمين طه زكى، أن ابرز التحديات التي تواجة المزارعين هو ملف التسويق وقامت الدولة بتشكيل لجنة وزارية تعمل على هذا الأمر منذ عام 2018، ونقوم بتنفيذ منظومة جديدة للتسويق هذا العام يتم تعميمها على مستوى الجمهورية، مضيفا أن القطن من أفضل المحاصيل في تحقيق العائد ومتوقع زيادة مساحة زراعة المحصول في الموسم المقبل، وسيكون من أقوى المحاصيل الموجودة في مصر خلال الفترة المقبلة .