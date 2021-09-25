شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بالآلاف.. متحدث التنمية المحلية يرصد بالأرقام نتائج مبادرة مشروعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، دشن فى النصف الثانى من عام 2015، لكن حجم العمل والطفرة حدثت من 2018 حتى تاريخه، وساهم منذ بدء العام المالى الحالي 2021/2022 من يوليو الماضى حتى هذه الفترة فى تنفيذ 3500 مشروع، بقروض تجاوزت الـ 746 مليون جنيه.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج "مانشيت"، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم على فضائية إكسترا نيوز، إن هذه المشروعات ساهمت فى توفير فرص عمل حقيقية لأصحابها بواقع 32 ألف فرصة عمل.

وأشار الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى إنه منذ تدشين المبادرة حتى تاريخه، نتحدث على 180 ألف مشروع تقريبا، بإجمالى قروض مع 6 بنوك وطنية بمشاركة استراتيجية تجاوزت الـ 21 مليار جنيه، ووفرت فرص عمل حقيقية لمليون و125 ألف فرصة عمل.