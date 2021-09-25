هل تظهر مي حلمي على شاشة "الحدث" اليوم؟ مصادر بالقناة و"الإعلاميين" تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كشف مصدر مسؤول بقناة "الحدث اليوم"، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أن المذيعة مي حلمي لن تظهر على شاشة القناة اليوم حسبما قالت في وقت سابق، حيث لم يصل القناة أي خطابات بشأن توفيق أوضاعها من نقابة الإعلاميين، وبالتالي فإن القناة لن تسمح بظهورها ما دامت النقابة لم تقرر ذلك حتى الآن.

وقال مصدر مسؤول بنقابة الإعلاميين، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، إن النقابة لم تصدر حتى الآن تصريح مزاولة المهنة الخاص بالمذيعة مي حلمي، حيث سبق أن تقدمت لتوفيق أوضاعها بالنقابة؛ إلا أن إجراءاتها لم تكتمل حتى الآن، وبالتالي لم يصدر تصريح مزاولة المهنة الخاص بها.

ونشرت مي حلمي، صباح اليوم، صورة لها من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ ما يؤكد أنها لن تظهر على شاشة "الحدث" مجددًا اليوم.

وكشفت مصادر بنقابة الإعلاميين أن النقابة خاطبت قناة "الحدث اليوم"، بشأن المذيعة مي حلمي، والتي تم إيقافها على خلفية أزمة حلقتها مع الكابتن أحمد صالح، لاعب نادي الزمالك السابق؛ حيث أكدت النقابة في خطابها أن مي لن تظهر على الشاشة إلا بعد توفيق أوضاعها بالنقابة بشكل تام.

ولفتت المصادر إلى أن مي حلمي توجهت إلى النقابة بالفعل للحصول على تصريح مزاولة مهنة؛ لكن لم يتم إنهاء إجراءاتها حتى الآن، لوجود عدد من الإجراءات الإدارية التي لا بد من إنهائها؛ مثل عرضها على لجنة فنية ولجنة لتقييم أعمالها والموافقة على إعادة ظهورها مجددًا واستخراج تصريح مزاولة المهنة لها.

وأكدت المصادر أن إيقاف مي حلمي غير محدد المدة، ولن تظهر على الشاشة إلا بعد استخراج تصريح مزاولة المهنة لها والموافقة عليها من قِبل لجنة التقييم أولاً، ومن ثمَّ يتم إخطار القناة بذلك الإجراء حتى يتسنى لها الظهور.

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