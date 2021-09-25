أسعار وخصومات.. فرصة أخيرة للاستفادة من عروض الشركات بمعرض سيتي سكيب العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انطلق معرض سيتي سكيب العقاري في نسخته العاشر بالمركز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة عدد كبير من الشركات العقارية بمشروعاتها المتنوعة بين سكني وتجاري وإداري وكذلك ساحلي.

ومع بداية اليوم السبت وهو عطلة رسمية وكذلك اليوم الأخير للمعرض، ويتوقع العارضون توافد أعداد أكبر للزوار الباحثين عن فرص استثمار من أجل الاستفادة من العروض الحصرية المتاحة في المعرض.

ويستعرض الخليج 365 تفاصيل العروض التى تقدمها الشركات العقارية في المعرض، والتي يستمر بعضها بعد انتهاء المعرض أيضًا تشجيعا من الشركات للعملاء لاتمام عمليات الشراء.

حيث تشارك مدينة O West ، إحدى مدن أوراسكوم للتنمية بمنطقة 6 أكتوبر، بمعرض سيتي سكيب 2021، بطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بموقع يطل على نادي O West الرياضي والاجتماعي في قلب المدينة.

وقال طارق كامل، الرئيس التنفيذى لمدينة O West، تم طرح مجموعة من الوحدات السكنية المتميزة المطلة على نادى O West الرياضي والاجتماعي، والتي يصل عددها إلى 700 وحدة سكنية كاملة التشطيب والتسليم فى خلال 4 سنوات.

وأضاف لمصراوي، أن سعر المتر يصل لـ25 ألف جنيه ومدد سداد تصل لـ8 سنوات، لافتًا إلى أن مشاركة مدينة West في المعرض انطلاقاً من إيمان وحرص شركة أوراسكوم للتنمية على دعم وإثراء نشاطات القطاع العقاري المصري، والذي يعد أحد اهم القطاعات الحيوية في عصب الاقتصاد الوطني، فضلاً عن كون المعرض يمثل فرصة جيدة لتلاقي المستثمرين من مختلف الدول والتفاعل معهم لإرسال رسائل ايجابية عن قوة وثبات الاقتصاد الوطني، في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها مصر حاليا.

وتطرح شركة مصر ايطاليا عدد كبير من المشروعات السكنية المختلفة، والتي تتضمن تسهيلات وخصومات كبيرة لفترات السداد على 7 و 8.

كما تطرح شركة ديار مصر العقارية، وحدات تجارية وإدارية مول Kanyon Business Complex بالعاصمة الإدارية، بخصومات تصل لـ50%.

ويقع مول Kanyon Business Complex في منطقة الداون تاون على المحور الرئيسي الرابط بين محور زايد والحي الحكومي، ويتكون من دور ارضي تجاري و10 أدوار وحدات إدارية، على مساحة حوالي 2108 متر، وتبدأ الأسعار من 83 ألف جنيه للمتر.

وقدم علي جابر رئيس القطاع التجاري بشركة جيتس للتطوير العقاري، نصائح لراغبي الحصول على وحدة سكنية واختيار الشركة الأفضل للتعامل معها.

وقال جابر، لمصراوي، إن أهم النصائح للمشترين تتمثل في فحص الشركة المعلنة عن الوحدة، ومعرفة تاريخها والأعمال السابقة للشركة، ثم البحث عن ملكية الارض ورخصة البناء أو القرار الوزاري.

وأشار إلى أن الإعلانات والعروض التي تقدمها الشركات شئ مهم، لكن يجب أن لا تكون هي محور الاهتمام الأول، فالبحث في تاريخ الشركة وأوراق المشروع أهم، لافتًا إلى أن المشتري لا بد أن يتابع تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وأكد أن نظام السداد ومقدمات الحجز ستكون الأكثر بحثا من المشترين بخلاف الأسعار خلال فترة المعرض.

وتقدم شركة آكام للتطوير العقاري، مقدم 10% عند التعاقد و5% بعد عام، و5% أخرى بعد عامين من المقدم، والباقي على 10 سنوات.

كما تقدم الشركة تقدم خصم 10% لمشروعي العاصمة الإدارية، بالإضافة لخصومات على الكاش تصل إلى 40% بمشروع SCENE7 على مساحة 40 فدانا، و45% بمشروع سيناريو.