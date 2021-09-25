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متحف الحضارة يستضيف حفل توقيع كتاب "البلاد الجميلة" للفنان جلال المسري

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية، حفل توقيع كتاب "البلاد الجميلة" للمصور الفنان جلال المسري، ضمن اهتمامه بتنظيم الفعاليات التي تعبر عن التراث والثقافة وتشكل الهوية المصرية.

أقيم حفل التوقيع بحضور الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف وعدد كبير من محبي التراث والثقافة المصرية، والذين أبدوا إعجابهم بالمتحف.

ويرصد الكتاب روعة وجمال النوبة، من خلال عدد كبير من الصور الفوتوغرافية التي التقطها أثناء الزيارات التي قام بها للنوبة.

ورصدت الصور التي زينت الكتاب، مختلف مناحي الحياة والعادات والتقاليد المميزة للمجتمع النوبي وتفرده وتميزه بالبيوت الملونة والملابس وغيرها من المفردات التي تمثل تراثاً ثمينا يعتز به كل مصري.

وفى ختام حفل التوقيع تم إهداء نسخة من الكتاب إلى الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والذى طالب بضرورة تحديث وتطوير الأنشطة الشبابية وتعزيز مشاركة الشباب بشكل أكثر توسعا من أجل الوصول إلى حياة ثقافية من شأنها تطوير وتنمية المجتمع بشريا وإبداعيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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