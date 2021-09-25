بدرجات الحرارة والظواهر الجوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الأحد 26 سبتمبر 2021 إلى الجمعة 01 اکتوبر 2021.

وأضافت الهيئة، أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيـف لـيـلا عـلى شمـال الـبـلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وتابعت الهيئة: "يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل

الشمالية ومدن القناة".

وأكدت الهيئة أنه يوجد نشاط للرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 31 إلى 32 درجة، السواحل الشمالية 28 إلى 29، شمال الصعيد 32 إلى 33 درجة، جنوب الصعيد 35 إلى 37 درجة.