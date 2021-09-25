تذوق الأطباق.. افتتاح المهرجان الدولي "جوتيه" بقصر البارون

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت حديقة قصر البارون إمبان بمصر الجديدة، مساء اليوم، افتتاح المهرجان الثقافى الدولى الأول للتذوق "جوتيه"، تحت شعار "عالم واحد، ثقافات متعددة".

وافتتحت هذا المهرجان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والكاتبة الصحفية مروة الطبجي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا ورئيس المهرجان إلى جانب مشاركة سفراء وممثلين عن الدول المشاركة بالمهرجان.

يهدف هذا المهرجان إلى تبادل الثقافات ومزج الحضارات بين بلدان العالم المختلفة، من خلال تقديم كل دولة مشاركة أشهر أكلاتها وفنونها ومنتجاتها اليدوية.

هذا وقد تضمن المهرجان تقديم وتذوق أشهر الأطباق التقليدية وتقديم عروض فلكلورية ومعروضات لمنتجات ومشغولات يدوية تشتهر بها الدول المشاركة.

وضمت قائمة الدول المشاركة فى فعاليات المهرجان كل من فلسطين، الجزائر، تونس، أرميينيا، تايلاند، كولومبيا، روسيا، إسبانبا، سلوفيينيا، ايرلندا، الهند، بيرو، أوكرانيا، إندونسيا، بلجيكا، جورجيا، مصر.

