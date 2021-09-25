نشرة الحوادث المسائية.. عامل يشعل النيران في زوجته وبراءة سما المصري من سب مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تفاصيل جديدة في سقوط سيدة وطفلتيها بحلوان

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على 3 جثث لسيدة وطفلتين بأحد الشوارع في منطقة 15 مايو بحلوان، فيما تواصل النيابة المختصة التحقيقات للوقوف على تفاصيل الواقعة وعرض الجثث على الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة.

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عامل يُنهي حياة زوجته في منشأة القناطر

أنهى عامل حياة زوجته بالاعتداء عليها بآلة حادة، وأشعل النار بالمنزل في منطقة منشأة القناطر بالجيزة.

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"الداخلية" تنظم دورات تدريبية لعناصر الشرطة السودانية لتأهيل الكوادر الإفريقية

استضافت وزارة الداخلية عدد من الدورات التدريبية لعدد (103) متدرب من عناصر الشرطة السودانية، وقد انعقدت الدورات التدريبية بالمعهد القومي لتدريب القوات الخاصة التابع لقطاع التدريب في الفترة من 21/8 إلى 16/9/2021 بمشاركة "الإدارة العامة للتدريب بقطاع التدريب والمعهد القومي للحراسات والتأمين بقطاع الحراسات والتأمين".

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الداخلية تطلق المرحلة الـ19 من "كلنا واحد"

تواصل وزارة الداخلية إطلاق المرحلة الـ19 من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية.

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30 سبتمبر.. نظر دعوى تعويض "العدل جروب" بـ10 ملايين من سارة التونسي

تنظر الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة بجلسة 30 سبتمبر، الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب التي تطالب الفنانة سارة التونسي بتعويض 10 ملايين جنيه.

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ضبط المتهم بقتل بائع بوابل من الرصاص داخل القطار في المنوفية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة قتل بائع بوابل من الرصاص داخل القطار، عقب تحرك القطار من محطة كفر داود بالمنوفية، وتبين بأن شقيقه وراء الحادث بسبب خلافات مادية .

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9 أكتوبر.. الحكم على طبيبين وموظف في واقعة "اسجد للكلب"

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة طبيبين وموظف بتهمة التنمر على ممرض، والمعروفة إعلاميًا بـ"اسجد للكلب" لجلسة 9 أكتوبر المقبل، للحكم.

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 4.3 مليار جنيه قيمة قضايا في أسبوع

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 61 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و4 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

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براءة سما المصري من تهمتي السب والقذف

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، ببراءة سما المصري بتهمة سب وقذف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور.

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