"جثث بتقع ورا بعض".. تفاصيل جديدة في سقوط سيدة وطفلتيها بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على 3 جثث لسيدة وطفلتين بأحد الشوارع في منطقة 15 مايو بحلوان، فيما تواصل النيابة المختصة التحقيقات للوقوف على تفاصيل الواقعة وعرض الجثث على الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة.

وتبين من التحريات أن الطفلة صاحبة الـ10 أعوام سقطت أثناء حملها شقيقتها الصغيرة، 10 أشهر، بشرفة المنزل ومن ثم وقعت الأخيرة ولحقت بهما والدتهما بثوانٍ معدودة.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو بلاغا من الأهالي بوجود 3 جثث في إحدى المجاورات بمنطقة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثث الأم وطفلتيها.

و بالفحص تبين وجود كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم نتيجة السقوط من علو، وأنهما سقطتا من الطابق الخامس بإحدى العمارات السكنية وجار الوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.