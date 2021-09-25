شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بمصر.. الصحة تكشف تفاصيل التسجيل في قوائم الانتظار بالكيو ار كود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن التسجيل في مشروع إنهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة، من خلال مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار عبر مسح للـ QR Code ، وذلك لأول مرة في مصر.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن استقبال استفسارات المواطنين عن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار من الساعة 9 صباحًا وحتى 6 مساءً. ودعت وزارة الصحة للتسجيل في المبادرة من خلال عمل مسح للـ QR Code الموجود في الموقع الإلكتروني: http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online

وأشارت إلى أنه يمكن تقديم خدمات الاستفسار من خلال الخط الساخن 15335