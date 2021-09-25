الارشيف / أخبار مصر

لأول مرة بمصر.. الصحة تكشف تفاصيل التسجيل في قوائم الانتظار بالكيو ار كود

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بمصر.. الصحة تكشف تفاصيل التسجيل في قوائم الانتظار بالكيو ار كود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن التسجيل في مشروع إنهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة، من خلال مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار عبر مسح للـ QR Code ، وذلك لأول مرة في مصر.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن استقبال استفسارات المواطنين عن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار من الساعة 9 صباحًا وحتى 6 مساءً. ودعت وزارة الصحة للتسجيل في المبادرة من خلال عمل مسح للـ QR Code الموجود في الموقع الإلكتروني: http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online

 

وأشارت إلى أنه يمكن تقديم خدمات الاستفسار من خلال الخط الساخن 15335 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا