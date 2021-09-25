شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإنتاج الحربى تدرس تنفيذ مطب صناعى يشحن السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى بتفقد عدد 11 مشروع تخرج لطلبة الأكاديمية، على هامش حفل تخرج الدفعة الثانية من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

و أكد الوزير أن شركات الإنتاج الحربى سوف تتكفل بتنفيذ هذه المشروعات فى مجالات (إعادة تدوير زيوت التشحيم المستخدمة فى السيارات، تحلية المياه عن طريق الخلايا الشمسية، اختبار مقاومة المواد الهندسية للانحناء، المطب الصناعى الذى يولد كهرباء لشحن السيارات الكهربائية وإنارة الشوارع، جهاز تنفس صناعى سهل التنقل، سيارة تعمل بالكهرباء،، ومجالات أخرى متنوعة).

وأشار الوزير "مرسي" إلى إمكانية تعيين عدد من الأوائل حال رغبتهم فى مصانع الإنتاج الحربى بعد إجراء بعض الاختبارات.