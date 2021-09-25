الرعاية الصحية: تشغيل 8 مراكز ضمن التأمين الصحي الشامل في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بدء تشغيل 8 منشآت صحية جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الأقصر، ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، والتي انطلقت بها في 16 فبراير من العام الجاري.

وأشار السبكي، إلى أنه تم تشغيل 8 مراكز ووحدات صحة طب أسرة لانضمامها إلى إلى منظومة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وشملت مركزين طب أسرة وهم (الكرنك الجديد، أصفون)، بالإضافة إلى 6 وحدات طب أسرة وهم (زرنيخ، النجوع بحري، العضايمه، النمسا، الرياينه، نجع الخطباء) بالأقصر.

وأضاف السبكي، أن إجمالي عدد المنشآت المقدمة لخدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل والتابعة لهيئة الرعاية الصحية فى الأقصر بذلك بلغ 47 مركز ووحدة صحة طب أسرة، لافتًا إلى أنه من المقرر يصل عددهم إلى 59 مركز ووحدة طب أسرة مع اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وتابع السبكي، أن خدمات الرعاية الصحية الأولية هى بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الصحية، وأنها تشكل محور رعاية الصحة العامة على المستوى الدولى، وتمثل 80% من الاحتياجات الصحية للأفراد، بما تشمله من خدمات توعوية للمواطنين وإرشادهم صحيًا، وتقديم خدمات الفحوصات الطبية الشاملة للكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها للوقاية من الإصابة بها، وخاصة مكافحة الأمراض المزمنة والسيطرة على انتشارها، إضافة إلى توفير العلاج والأدوية الأساسية للمرضى، مؤكدًا اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتوفير هذه الخدمات وتنويعها وتطويرها والتدريب المستمر للقائمين عليها بمراكز ووحدات صحة طب الأسرة التابعة للهيئة من أجل صحة أفضل للمجتمع وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.